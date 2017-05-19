 Advertisement
  • 2017年5月19日 星期五
  • 24º
  • 80%
熱門： 日出康城 唐詩詠 周浩鼎 WannaCry鷹君

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——麥偉利今日操馬備戰

2017-05-19 列印
   周日初次在港客串的南非新星麥偉利，昨晨已經抵港，下午隨即到跑馬地行政大樓辦妥牌照手續，今早將在沙田馬場開操，並會再到跑馬地馬場參加試閘。麥偉利周日將策五駒，其中四匹分別由南非鄉里苗禮德和霍利時供騎，當中以「日東昇」的機會最好，為求成功爭取留港騎至煞科，一定搏命望打出身價波。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd