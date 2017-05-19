﻿馬場浮世繪——澳港盃賽前預測有雨落

澳港盃舉行在即，由於賽事在以天然草鋪設的跑道舉行，天氣成為賽果的關鍵因素。昨晨澳門曾下大雨，而天氣預測方面，明日亦大有可能有雨，賽事將大有機會要跑軟地或大爛地，值得馬迷特別留意。



至於同日上演的另一戲肉澳門打吡，郭能將策騎「一樣美麗」上陣，郭能今次是應大馬主郭少明的邀請前往澳門參賽，他表示已看過該駒的出賽影片，覺得牠是一匹均速馬，而跑千八米曾經接近，故即使評分比今仗對手較低，他亦會全力以赴望取得成績。