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﻿馬場浮世繪——主席挑戰盃惡鬥難免

2017-05-20 列印
  澳門兩匹四歲馬「靠譜少爺」和「浩勝星河」，本已報跑今日舉行的千八米一級賽澳博澳門打吡，尤其後駒一度被認為是打吡爭勝分子，可是其後兩駒練馬師梁國浩和霑士摩亞，均關注兩駒是否有足夠長力，最後不約而同決定轉組，角逐千二米一級賽主席挑戰盃，並分別找來由香港前來客串的莫雷拉和潘頓執韁，兩駒鬥志不成疑問，均是該賽的爭勝主角。

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