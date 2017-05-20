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﻿馬場浮世繪——麥偉利昨晨首日開操

2017-05-20 列印
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  南非年輕騎師麥偉利，於昨日正式開操，首匹出試馬為周日李廄座騎「永高」，然後他再轉到跑馬地馬場參加試閘（下圖右）。

  他在試閘完畢後表示，今次是自己第一次來香港，對馬會發牌給他感到十分興奮，希望客串期間交出成績之餘，個人能夠累積更多經驗，他又大讚兩個馬場設施一流。

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