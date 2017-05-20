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﻿閘中尋寶——快樂海龍具作戰水準

2017-05-20 列印
  周日賽事頭場四班千二米，容廐兩匹初出馬列陣，「萬里威揚」屬四歲馬，兩課試閘刻意居後，但留意到馬兒翻步極急密，腳法亦佳，最近一課泥閘入直路居外檔，衝勢相當好，今仗如成冷門更值得留意。廐侶「快樂海龍」屬三歲馬，二月中試谷閘時已見前速相當好，早段有能力緊咬中班快馬「旅遊多寶」，其後試三課閘續有進展，近期一課泥閘翻步靈活，平衡力亦比一般三歲馬為佳，已具作戰水準，今仗快跟亦有望在前列歸來。

  第三場蔡廐「輕彈錢暢」試閘頗多，安排有別於一般蔡廐高質新馬，因本身缺點甚多，要靠試閘改善。近期一課沿途推騎走勢一般，進度不足，如成熱要小心。同場葉廄「戥您開心」試了兩課閘，最近直路閘開鞭也反應平平，暫時未及水準。

  第八場姚廄「財高八斗」跑過兩仗已顯露高質素，近期再試直路閘，重口問題已較以往收斂，屬好現象，末段稍騎一衝而過，走勢強勁凌厲，質新馬進步甚大。此駒上仗入Q後今仗升三班，三歲馬負輕磅效果更好，爭勝機會佳。

思力

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