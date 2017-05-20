﻿旅英駿爵力爭三捷

霍利時於剛周三晚憑「育馬妙星」贏出今季第三十場頭馬，攻勢未有放緩迹象，明日馬房再排出強陣，六匹參戰馬中不乏爭勝分子，擺明有意繼續搶攻，他昨晨透露指對「旅英駿爵」和「君臨大地」最有憧憬，有望取得士哥。



「旅英駿爵」今季中轉投霍利時馬房，適逢本身評分已下調至以往贏馬時水平，果然轉倉熱身一仗後隨即反彈，在田泰安胯下於田草千二米爆大冷贏馬，勝後上場配見習生潘明輝輕鬆再捷。明日此駒再跑勝程，霍利時揚言有力三捷：「『旅英駿爵』天生速度好，質素可能比我剛接收時的預期更高。剛戰牠早段搶得甚快，但直路上鞍上人稍加催策即拋離對手，表現特別出色。周日牠多負八磅再跑，對於發揮影響應不大，有望再下一城，成為『育馬妙星』後我馬房的另一匹三捷馬。」



「君臨大地」於三月初接受閹割手術後，今戰復出跑三班千六米。霍利時表示馬兒已五歲，可是脾氣仍然剛烈，導致陣上演出欠穩定，閹割將有助其改善脾氣。手術後馬兒迅即復課並兩試大閘，今仗復出是有備而臨，角逐千六米是其唯一贏馬途程，而最有利是今仗同場有快放馬，可望扯散馬群，有助牠從後追趕。霍利時表示希望馬兒能恢復好表現，復出即勝。



「勇晉神駒」季初在泥地中距離輕勝，可是剛戰及今仗都報跑泥地千二米，霍利時解釋因沒有合適賽程，而鑒於馬兒狀態出色，上場跑短途的走勢又非太差，於是決定再讓其出爭短途。今仗馬兒排有利的一檔起步，配首次在港策騎的麥偉利，人馬俱鬥志十足，勿因路短而小覷。



特約記者：文傑