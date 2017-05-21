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﻿勝在有方——旅英駿爵連捷在望

2017-05-21 列印
        「旅英駿爵」於上手馬房之表現只值四班中級兼演出嫌反覆，但季中轉投時廄後，近期演出令人刮目相看，於泥地跟跑後，近兩仗跑田草千二均能勝，前仗蹄下敗將「追風追月」再出能以佳速放到，水準甚高；剛戰段段快開下以佳速輕勝，段速和總時間跟三班強組頭馬「老友威威」相近，總時間卻比三班弱組頭馬「手到拿來」快近半秒，難怪可拋離再出差點贏千四之「鑽飾傳奇」，至少有三班中級水準，戰鬥力再跨進一大步。今次再吼C+3跑道角逐，留在四班多負八磅遇更弱對手，三連捷機會高。

        「盛勢」季內可在田草千四強組跟「世界紀錄」跑近，此場地會比上次谷草好得多，雖嫌跑得密，但用牌仔負超輕磅可作冷配。「智勝明駒」前仗田草千二的表現稍不及季初，但換配備兼排好檔，可多給一次機會。

方駿暉
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