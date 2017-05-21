﻿Simon Says——君臨大地後勁最強

第九場形勢平均，放頭馬匹得「快樂寶貝」，步速會偏慢。「君臨大地」後勁此組最強，今仗如慢步速爆一段，隨時有力贏馬。「觀自在」大前仗走外疊輸給「魅力知友」，水準不俗，今仗有靚檔且不必負重，冷門在此。「大籐王」上仗初上三班也幾乎贏，盡顯好質素，但末段走勢有點均速，相信要再跑長一點才可盡情發揮，位置機會較高。「紅海威」出身平凡，但跑來鬥心十足，狀態有進要兼顧。
文孝
無線電視主席陳國強上周從英國乘直升機到挪威度假，直升機擬降落在一艘豪華遊艇甲板之際，機身失控，直墮海中！陳國強個人平安，並已返港。他昨天向好友、星島新聞集團主席何柱國親述經歷「冰海求生」一刻，透露當時...
2017-05-20
中美軍機再次近距離相遇。美軍透露，美國一架偵察機周三在東海國際空域執行例行任務時，兩架解放軍戰機升空攔截，雙方軍機最接近時距離不足五十米，中方戰機更在美軍機面前作桶滾動作，美軍批評中方不專業；中國外交...
2017-05-20
日本航空「多啦A夢號」客機，周四首次飛行北京至東京羽田機場航線。航空公司特意在首都國際機場舉行出發儀式，多啦A夢親自到場歡送該航班乘客。型號為波音七八七的「多啦A夢號」，不但機身畫有哆啦A夢、東京晴空塔圖案，航空公司更將接近機尾的艙門塗裝成「隨意門」。帶同兩名年幼子女遊日的乘客表示，購票時不知自己會坐「多啦A夢號」，一對子女在機場看見多啦A夢，並與對方合照，感到十分雀躍。
2017-05-20
由建灝地產發展的下啟德區新盤天寰，日前開價，首批165個單位，間隔包括1至3房，平均呎價約21,000元，計算最高18.5%折扣後，折實平均呎價17,888元價，入場價545.56萬元起，最快下周開售...
2017-05-20
市場消化特朗普政治風波，恒指周五隨外圍回穩，收報25174點；另外，新加坡淡馬錫控股周初減持工商銀行(01398)約6億股H股，套現約30億元，淡馬錫發言人解釋，此舉是投資組合再平衡操作的一部份，淡馬錫仍對中國及其銀行業抱有信心，並將繼續持有大量中資銀行的權益。 聯交所資料顯示，新加坡淡馬錫控股於本周一(15日)減持工商銀行6億股或0.69%，每股作價5.023元，總值30.14億元，最新持股量降至8.43%。 另一方面，市場消化特朗普政治風波，恒指周五隨外圍回穩，於騰訊(700)力撐下，一度重上25200，最多升129點，高見25266點，惟成交未能配合，全日成交...
2017-05-20
拜仁慕尼黑在德甲已提早封王，今晚煞科戰主場鬥弗賴堡，變成隊長拿姆和中場沙比阿朗素告別戰。兩位季後掛靴的名將矢言要以勝利為職業生涯劃上完美句號，加以射手羅拔利雲度夫斯基亦表明為神射手寶座而戰，過往遇上弗賴堡更腳風甚順，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （有線64、203、now670台、Fox Sports Play App今晚9:30直播） 拜仁隊長拿姆將會第五百一十七次，亦是退役前最後一次為母會披甲，矢言希望留下美好回憶，之後變身暖男：「我只想享受比賽，希望球迷會記得我是一名出色的足球員。下周一我會被兒子叫醒，再送他到幼稚園，那天亦是我母親的生日。」三十五歲的中場...
2017-05-20
Sogo感謝周年慶經已展開，而且成為城中熱話，各類產品皆以特惠價發售，當中包括家電、廚房用品、護膚品及童裝等，適合一家大細。不過場內產品眾多，如何揀選最抵買貨品入手？大家就要留意精明靚太Zoey教路喇...
2017-05-20
現年27歲的爆乳林芊妤(Coffee)，早前笑言有仔趁嫩生，唔排除未婚生仔。加上她認為拍拖年半的有米ABC男友Weng Chak有良好基因，隨時ready生B。日前晚上，Coffee在大隻男友督促下夜...
2017-05-20
在吳哥窟旅行的時候，導遊常常會提到赤柬肆虐柬埔寨的話題，那是柬埔寨人抹不掉的傷痛。 赤柬政府統治了柬埔寨不過三年，柬埔寨死了三百萬人，這些人是殺死和餓死的，碰到的當地人，幾乎每一個都可以說出自己家裏或者近親之中，在那三年中死了多少人。 殺人的方法千奇百怪，用鋤頭砸死，綁著扔進河裏餵鱷魚而死，用棕桐樹葉的鋸齒鋸喉而死，嬰孩用刺刀刺死，凡此種種，如果被槍斃，已成了最「舒服」的死法。當地人說起這些，猶如在說噩夢，他們說在那個年代，殺個人就如殺豬殺狗，男女老少都不是人，性命朝不保夕，不是被人殺死，就是被趕去森林裏，沒法生存的，活活餓死。 人性的殘忍暴戾，在柬埔寨人的嘴裏像流水帳一樣...
2017-05-20
今季，沈廄有不少像「追風追月」、「育成寶貝」等匆出有好表現的例子。既然有成功先例，當然會食髓知味，所以凡見此廄馬於短期內匆出，值得多加留神。 第八場三班一二○○米。「晚風」今季在直路賽熱身一仗後，次仗即在千二米打開勝門，而且直路上追勢如狼似虎，取勝過程清脆利落，單看姿態已盡顯超班。再說，該仗對牠全無威脅的「知多福」和「奮鬥雄心」，其後都可在水準更高的千四米上名和贏馬，就更凸顯「晚風」之厲害。 上仗，「晚風」久休復出跑曾敗的一千米直路賽，由羅理雅換上巫顯東，發揮上有極大分別。前仗此駒贏馬時，早、中段羅理雅安於守在中游位置留力，待出彎前才移出，望空一騎，馬匹即如...
2017-05-21