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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——君臨大地後勁最強

2017-05-21 列印
        第八場放頭馬有「萬事欣」及「財高八斗」，步速會正常。「財高八斗」出腳凌亂，但正宗打仔馬型格，上仗三歲負重亦可力拼到底，升班負輕磅威力大增。「晚風」前仗走外疊一推即過，贏馬大把在手，今仗用郭能跑回千二，又要留意。「老友威威」甚勇，近兩仗水準又勁，但連搏兩仗後，太熱有戒心。「星運判官」狀態初起，如大冷可拖冷腳。

        第九場形勢平均，放頭馬匹得「快樂寶貝」，步速會偏慢。「君臨大地」後勁此組最強，今仗如慢步速爆一段，隨時有力贏馬。「觀自在」大前仗走外疊輸給「魅力知友」，水準不俗，今仗有靚檔且不必負重，冷門在此。「大籐王」上仗初上三班也幾乎贏，盡顯好質素，但末段走勢有點均速，相信要再跑長一點才可盡情發揮，位置機會較高。「紅海威」出身平凡，但跑來鬥心十足，狀態有進要兼顧。

文孝
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