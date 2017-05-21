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﻿翠絲過兩關——開心遊戲勇闖者

2017-05-21 列印
        「開心遊戲」過往給予筆者的感覺是三班不足，四班有餘，但這匹蔡廄馬今季能一再建功，似乎有點進步。當然，牠季內在三班贏馬跑千二，今仗是角逐千四米。不過早在上季，此駒已在四班千四米一再有表現，所以長力不成疑問，隨着今季有點進步，今場對手也不多之下，相信於三班跑千四並無難度。另一關鍵是馬主團體成員之一羅先生今季行運，名下的「詠彩繽紛」、「喜悅繽紛」一再創佳績，相信「開心遊戲」可再下一城。

        配合而來還有廄侶「勇闖者」，今場莫雷拉策騎具叫座力的「靚加加」，必定熱上加熱，但後駒的能力從未證明，若因此令「勇闖者」換來分頭，相對下更添值博率！

珊翠絲
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