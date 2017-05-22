﻿蔡約翰沈集成都起孖 巫顯東首度做騎師王 潘頓700W捧盃發光

昨日的十八區盃由葉廄「中華之光」奪得，騎者潘頓在港贏第七百W。而蔡約翰憑「飛霞」及「秘密武器」梅開二度，後駒在祈普敦胯下捧走獅威啤酒盃。其餘沈集成和巫顯東齊起孖，後者更首度成為騎師王。







昨日有兩場盃賽，其中十八區盃由「中華之光」開齋奪標，騎者潘頓贏得在港第七百場頭馬，而練者葉楚航透露：「上場『中華之光』出賽之後，騎師潘頓建議再跑時加眼罩，於是今仗我從善如流，馬兒走勢果然有進，加上今仗排內檔有利，沿途走來亦一步不蝕。由於此駒乃雄馬，暑期將閹割。」



至於另一錦標獅威啤酒盃，則由祈普敦策騎的「秘密武器」爆冷取勝，此駒今季已四W，而練者蔡約翰另贏「飛霞」梅開二度，建功的杜利萊說：「臨場場地受天雨影響，跟『飛霸』前仗跑第二時相若，但今仗致勝關鍵還是牠自十檔出閘後，不但順利切入內檔，而且可以輕鬆領放。」



此外，沈集成與巫顯東兩師徒齊齊起孖，練者自上月中贏完「華麗再現」後一直守齋，昨日又憑此駒破悶局，之後再贏「快樂寶貝」梅開二度，他說：「『華麗再現』跑千八米特佳，雖然牠季內已四捷，但稍後我仍會安排此駒上陣，希望爭取拍賣會馬贏三班賽的六十萬元特別獎金。」



而巫顯東除為師父贏「快樂寶貝」，在較早場次已憑「銀城福星」一放到底取勝，練者大摩表示：「今仗巫顯東策騎『銀城福星』表現不俗，尤其是控制步速出色，發揮令我相當滿意。今日場地變化有利放頭，可能有人以此為準，所以此駒才會臨場大落飛。」



另一方面，昨日華將成績實在不俗，除巫顯東起孖，潘明輝和楊明綸亦有馬贏，前者憑「仁愛之星」報捷，在港上陣五戰次次有馬贏。楊明綸則憑「勝利導航」食尾胡，停賽前為師父李易達取得今季第十六場頭馬，令其成功上岸。而練者容天鵬說：「『仁愛之星』今仗形勢其實很差，又慢閘又走外疊，但牠跑泥地實在忠心，而且性能特佳，但贏來不無運氣之助。」



記者：文傑、亨利