至於「真好彩」今仗取得季內第二場頭馬，練者呂健威指出：「『真好彩』在港一出即勝，早已顯示質素不俗，只是本身有內出血問題，所以影響了進度，由於牠上陣不多，只要健康回穩，之後演出應該會繼續進步。」
馬場浮世繪——莫雷拉返港起孖真好彩
至於「真好彩」今仗取得季內第二場頭馬，練者呂健威指出：「『真好彩』在港一出即勝，早已顯示質素不俗，只是本身有內出血問題，所以影響了進度，由於牠上陣不多，只要健康回穩，之後演出應該會繼續進步。」
香港女性第一 奮戰七年終圓夢 熱血曾老師征服珠峰
中學老師曾燕紅為勉勵學生挑戰自己，許下攀上珠穆朗瑪峰的諾言，她過去兩次嘗試均遇險差點送命，但屢敗屢戰，她昨天終登上世界之巔，成為首位征服珠峰的香港女性。她的學生在網上公佈這次壯舉，並引述曾老師說：「理...
2017-05-22
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《紐時》：CIA有內鬼 多名線人在中國被處決
有美國傳媒引述十名不願具名的現任或前任官員消息指，中國當局自二○一○年起採取行動，瓦解了美國中央情報局在中國內地進行的間諜活動，殺死或囚禁了約二十名為中情局做事的秘密線人，這是美國情報界數十年來遇到的最大挫折。據報指暫時不清楚中情局內是否有「內鬼」，估計中國情報機構有可能成功入侵中情局秘密通訊系統等。中情局和聯調局均拒絕置評。 《紐約時報》前日（二十日）披露消息指，由二○一○年底至二○一二年底期間，最少有十二名為中情局提供消息或線報的線人被殺害，其中一人是在一座政府建築物範圍內，當着他的同事面前被槍斃，很明顯是以儆效尤，向其他暗中替美國做事的人發出警告。根據當局掌握...
2017-05-22
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誤踩婚紗裙襬 喬治遭凱特鬧喊
英國王妃凱特胞妹皮帕的婚禮出現小插曲，擔任花童的喬治小王子，因為踩在皮帕婚紗裙襬上，而遭凱特拉開，並出言薄責，令到喬治當堂眼泛淚光。可愛的喬治小王子和夏洛特小公主，齊齊為姨母皮帕當花童及伴娘。網上流傳短片顯示，當一對新人步出時，活潑好動的喬治和夏洛特踩中姨母的婚紗裙襬，凱特馬上把這對子女拉開。隨後凱特在旁出言輕責，令喬治眼泛淚光，好像哭起來。凱特之後出手安撫兒子，試圖令他冷靜下來，但喬治依然擺出一副備受委屈的樣子，顯然情緒並未平復。
2017-05-22
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倫敦東南部 Pechiney House 單位345呎起 最平236萬
倫敦東南部Slough市，位置近著名的旅遊熱點溫莎城堡，距離倫敦市中心不用20分鐘車程。區內正有全新樓盤Pechiney House，單位採開放式、1房及2房設計，售價由英鎊23.5萬元(折合約236...
2017-05-22
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回報遠勝金股 比特幣突破2000美元大關
虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）價格近日如火箭一飛沖天，現已突破2000美元重要心理關口。Bitcoin近月來一再刷新紀錄，不足半年已上升一倍，回報遠較黃金和美股吸引。比特幣交易平台CoinDesk.com報價，周六最高曾攀上2061.88美元（約1.6萬港元），續創紀錄新高，升逾4.5%。尾段報價約2047美元。 WannaCry勒索軟件上周肆虐，黑客用以收取贖金的 Bitcoin 貨幣可能因此而再受注意。上周六比特幣在 CoinDesk 的報價已經達到 1994.2 美元，從一個月前的 1220.9 美元到現在已經暴漲 63%。據分析指，這是因為巴西和美國都出現...
2017-05-22
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老兵榮休 强「仁」換代
拜仁慕尼黑周六德甲煞科戰主場4:1大勝弗賴堡，賀紀錄性五連霸之餘，隊長拿姆和中場沙比阿朗素職業生涯亦劃上完美句號。球會董事會行政總裁路明尼加亦公開欽點小將甘美治和連拿度辛捷士為他倆接班人，逐步啟動換血程序，圖為該隊開拓新時代。 賽前，拜仁先替德甲八冠功臣拿姆，以及兩度為球隊稱霸聯賽錦標的沙比阿朗素舉行退休致敬儀式。賽後三十三歲隊長拿姆捧起聯賽冠軍銀碟，依依不捨道：「我整個生命都在球場上，會永遠懷念這個大家庭。」三十六歲的沙比更預言，拜仁不會受他倆退休影響。 正如沙比所言，拜仁管理層早已做好換血準備。名宿路明尼加點名以廿二歲的甘美治和十九歲新星連拿度辛捷士，來填補拿姆...
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熱辣登場 扮靚概念店
都巿人都懂得忙裏偷閒，放假愛來個Massage紓緩疲勞，又或做個Facial保養肌膚。近日三間扮靚概念店分別於中環及尖沙咀鬧巿登陸，選址便捷，無論假日抑或放工，都可為忙碌的你充充電。文︰Angel 圖...
2017-05-22
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首度與阿倫合作開紅館騷 阿Sam高呼：廣東歌不死！
許冠傑（阿Sam）和譚詠麟（阿倫）兩位殿堂級歌手首度合作，於8月12日至18日在紅館開騷，阿倫笑言扮老虎來配合愛穿豹紋的阿Sam，二人透露會唱Rock版粵曲，阿Sam更高呼：「廣東歌永遠不死！」 ...
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社論——曾老師壯舉 激勵年輕人「發圍」
先後兩次攀登珠穆朗瑪峰均告失敗的中學老師曾燕紅，為履行對學生許下的承諾，沒有放棄，昨天第三次挑戰珠峰，一舉成功，展現出堅定不移的精神。身為教師，曾燕紅作出一次完美的身教，激勵年輕人要敢於冒險闖難關，才能創出驕人的成就。 曾燕紅在七年前向學生許下諾言，誓要登上珠峰，以激勵學生勇於實現個人理想。她一四年首次出征，遇上大雪崩，無功而還。翌年再出發，遇上尼泊爾大地震，頭部受創，被迫放棄登峰計劃。不過，她無懼障礙，為衝向目標，辭去教席，專心一致，昨天傳來喜訊，她成功登上珠峰，成為首位攀上世界屋脊的香港女性。 她曾接受本報專訪，道出決意登峰的原因，「教育係要教學生嘅心，講咗就要做，以身...
2017-05-22
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蔡約翰沈集成都起孖 巫顯東首度做騎師王 潘頓700W捧盃發光
昨日的十八區盃由葉廄「中華之光」奪得，騎者潘頓在港贏第七百W。而蔡約翰憑「飛霞」及「秘密武器」梅開二度，後駒在祈普敦胯下捧走獅威啤酒盃。其餘沈集成和巫顯東齊起孖，後者更首度成為騎師王。 昨日有兩場盃...
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