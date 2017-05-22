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﻿馬場浮世繪——莫雷拉返港起孖真好彩

2017-05-22 列印
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  莫雷拉前日到澳門客串，以其盛名當然廣受歡迎，多匹座騎都被捧成一面倒的大熱門，可惜卻連場死火，最終只取得兩席亞軍，認真失威！不過，莫雷拉綽號雷神，既然話明係神，恢復能力當然不同凡人，所以昨日返回香港賽事即時生猛，一開場便憑「真好彩」大勝食頭胡，賽後自然笑得燦爛，而之後再贏「華麗再現」梅開二度。

  至於「真好彩」今仗取得季內第二場頭馬，練者呂健威指出：「『真好彩』在港一出即勝，早已顯示質素不俗，只是本身有內出血問題，所以影響了進度，由於牠上陣不多，只要健康回穩，之後演出應該會繼續進步。」
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