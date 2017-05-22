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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——大摩證欲聘貝湯美為帥

2017-05-22 列印
  早前有傳大摩來季想聘請貝湯美為帥，消息昨日獲練者證實，他更打算本周開始爭取廄內馬主支持。不過即使馬主同意，還要過馬會牌照委員會一關，一切仍有待成事。

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