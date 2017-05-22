 Advertisement
  • 2017年5月22日 星期一
  • 25º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——賴維銘復出後首度上名

2017-05-22 列印
Previous Next

  賴維銘自從復出以來，一直成績欠奉，但他身為目前最資深華將，仍然非常敬業樂業，陣上表現落力，而昨日更憑鄭廄「君悅灣」快放得亞軍，是其重跨馬背後首匹跑入三甲的座騎。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd