﻿馬場浮世繪——賴維銘復出後首度上名

有美國傳媒引述十名不願具名的現任或前任官員消息指，中國當局自二○一○年起採取行動，瓦解了美國中央情報局在中國內地進行的間諜活動，殺死或囚禁了約二十名為中情局做事的秘密線人，這是美國情報界數十年來遇到的最大挫折。據報指暫時不清楚中情局內是否有「內鬼」，估計中國情報機構有可能成功入侵中情局秘密通訊系統等。中情局和聯調局均拒絕置評。 《紐約時報》前日（二十日）披露消息指，由二○一○年底至二○一二年底期間，最少有十二名為中情局提供消息或線報的線人被殺害，其中一人是在一座政府建築物範圍內，當着他的同事面前被槍斃，很明顯是以儆效尤，向其他暗中替美國做事的人發出警告。根據當局掌握...

2017-05-22