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﻿馬場浮世繪——今年美國不會有三冠王

2017-05-22 列印
  美國三冠系列次關必利時錦標，於香港時間昨晨舉行，賽前當地評論認為，是首關肯塔基打吡盟主Always Dreaming鬥去年美國最佳兩歲馬Classic Empire，兩駒臨場亦被捧成大熱次熱，可是前駒搶出領放後，轉彎已力弱，而後駒入直路一度拋離三馬位，但最終被一直守於第三位的十三倍冷門Cloud Computing趕過，今次乃騎者卡素蘭奴自二〇〇六年的Bernadini 後，第二次贏必利時錦標。

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