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﻿馬場浮世繪——美麗大師詠彩繽紛赴日準備

2017-05-23 列印
  「美麗大師」和「詠彩繽紛」將於下周日出戰日本安田紀念錦標，兩駒會於今日凌晨起程，一如過往遠征日本的香港馬匹，抵達後會先運往東京市郊的中央競馬會騎術學校內的檢疫馬房，接受一星期的檢驗，然後再轉往東京競馬場操練。今次跟隨「美麗大師」到日本的東廄副練巫偉傑會先行出發，到彼邦照顧「美麗大師」並兼任騎馬人。
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