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﻿馬場浮世繪——李新榮練力游分任呂苗副手

2017-05-23 列印
  有關呂健威、苗禮德和蘇保羅三位練馬師來季的副練人選，經所有申請者早前完成面試後，其二已有定案。前葉廄副練而現為石廄第二副練的李新榮，將會出任呂廄副練；另外，前孫達志和蘇偉賢的副手，目前為沈廄騎馬人的練力游，就會出任苗廄副練。至於蘇保羅的副練人選，暫以前騎師而現為方廄騎馬人的魯柏軒呼聲最高。
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