 Advertisement
  • 2017年5月23日 星期二
  • 25º
  • 99%
熱門： 國泰唐詩詠陳國強海獅UGL

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——周日播日本打吡田戰早開跑

2017-05-23 列印
  馬會已定於周日的沙田賽事舉行期間，從日本東京競馬場即時轉播日本打吡大賽受注，這場屬日本三冠大賽的次關賽事，總獎金高達四億三千二百萬日圓，是全球獎金最高的打吡賽事。出賽馬匹排位會於周五公布。

  日本打吡的開跑時間為香港周日下午二時四十分，故此，當日的沙田頭場賽事會提早於中午十二時三十分開跑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd