﻿勝在有方——慷慨寶弱組可勝

「慷慨寶」全盛時在三班谷草千二可五次上名，路有專長。季初憑新鮮感於泥地賺形勢入Q，大前仗除眼罩於千四米賺慢步速下能跟「育成寶貝」和「福愛寶」等其後在三班上名之馬跑近，至少有四班中級能力。剛戰谷草千二明知快馬不多，早段竟然力留，跑法不智仍能以快末段追得殿軍，足證現時此程威力最強。今次休息足夠，準備算積極，雖排大外檔，但內側快馬少，續配潘頓，兩年未勝之馬理應有戰意，若努力切入前置，走二疊也足可於弱組贏馬交代。



「八心之友」季中於泥地賺形勢贏馬後回落，前次劣勢下輸近，表現稍復好。剛戰初跑谷草追得不差，細馬喜見體重回升，可貼欄跟前賺形勢，也可考慮作膽。



方駿暉