﻿Simon Says——千真萬確半冷值博

第一場放頭馬得「紅旗飛將」及「牛魔王」，步速會正常偏慢。「千真萬確」長期部署泥地搏殺未逞，今返回贏馬的谷草一哩，適逢狀態起得好，半冷值博。「樂趣」落腳已慢，千四後追有勁，增程一哩必適合。「威德將軍」長勇，但排九檔後追被動，位置機會較高。



第八場放頭馬有「星光大師」及「英姿茂盛」，步速會正常。「一道」近兩仗外檔無表現，之前跑千四差點贏，今仗有幸得一檔，加上狀態大勇，打開勝門機會高。「喝采」晨課進步，上仗賺一檔開始接近，今仗勝在磅輕，大冷必須兼顧。「麯院風荷」勝後狀態絕無走樣，用韋達如非太熱，繼續可留意。



文孝