﻿Simon Says——千真萬確半冷值博

第八場放頭馬有「星光大師」及「英姿茂盛」，步速會正常。「一道」近兩仗外檔無表現，之前跑千四差點贏，今仗有幸得一檔，加上狀態大勇，打開勝門機會高。「喝采」晨課進步，上仗賺一檔開始接近，今仗勝在磅輕，大冷必須兼顧。「麯院風荷」勝後狀態絕無走樣，用韋達如非太熱，繼續可留意。
文孝
英國演唱會慘遭自殺式恐襲。英格蘭曼徹斯特周一晚舉行美國樂壇小天后Ariana Grande（亞莉安娜‧格蘭德）演唱會，一名兇徒在完場後引爆身上炸彈，現場慘叫聲四起，不少人倒臥血泊，最少二十二人死亡，五...
2017-05-24
人機圍棋終極決戰昨日拉開序幕，世界排名第一的「中國棋王」柯潔執黑子先行，與先後擊敗多名職業棋手的人工智能AlphaGo一決雌雄，雙方對弈逾四小時後，人腦再次不敵電腦，柯潔在首戰中敗陣；但因棋局採取三盤兩勝制，故人類仍有機會反敗為勝。 人機對弈昨日上午十時三十分在浙江省烏鎮行，柯潔手執黑子先行，而Google DeepMind圍棋人工智能AlphaGo則執白子後行。古力、陳耀燁、周睿羊、時越、唐韋星、羋昱廷、連笑等多名內地著名棋手亦有到場觀戰。 柯潔首先以點三三開局，雙方初段迅速落子，至中段仍可互相廝殺，但面對AlphaGo的凌厲攻勢，柯潔一度陷入苦戰，不時皺眉、搖頭...
2017-05-24
韓國總統朴槿惠首次就涉嫌受賄、濫權等罪名出庭應訊，是她收押五十三天後首次公開露面，案中另外兩名關鍵人物崔順實、樂天集團會長辛東彬亦一同受審，但朴崔二人並無交流；而朴槿惠在庭上再次否認全部控罪。 朴槿惠昨日並無穿着囚衣出庭，而是身穿深藍套裝到首爾中央地方法院應訊，六十五歲的她在看守所渡過五十三天鐵窗生活後神采不再，面容相當憔悴。朴成為繼全斗煥、盧泰愚後，第三位因貪腐受審的韓國前總統。 面容明顯憔悴 除朴槿惠外，崔順實、辛東彬亦一同受審，三人並排而坐，但沒有任何交流。朴槿惠涉嫌與崔順實合謀，從三星、樂天等集團收受五百九十二億韓圜（約四億一千萬港元）、濫權、洩密等十八項罪...
2017-05-24
畢架山一號坐落傳統豪宅地段九龍塘筆架山，毗連多條主要幹道及九龍塘站，附近又有大型商場及公園，環境靜中帶旺。加上坐擁名校校網，是次走訪其中一個中層單位，內擁瑰麗裝潢，附設露台，外望九龍塘一帶開揚市景，舒...
2017-05-24
英國遭遇恐怖襲擊，對金融市場未有構成影響，美股靠穩。市場觀望周三出爐的聯儲局議息記錄，令大市升幅有限。截至今晨四時，杜指收報20937點，升43點。 杜瓊斯工業平均指數收市報20937點，升43點；納斯達克指數報6138點，升5點。標普500指數收報2398點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報67.67港元，較香港收市價升0.02港元；中移動（941）美國預託證價格報86.78港元，較香港收市價升0.53港元；騰訊（700）美國預託證價格報277.27港元，較香港收市價升2.07港元。 歐洲三大主要股市昨日靠穩，巴黎和法蘭克福股市分別升0.47%和0.31%，...
2017-05-24
今晚歐霸盃決賽將在瑞典中立場上演，曼聯領隊摩連奴向來在決賽捧盃率高企，但球隊本季和局一樣多。阿積士近況甚佳，惟此賽事過去六次遠征未嚐一勝。雙方法定時間恐難分勝負，冷敲和，冠軍熱捧紅魔。 （now670台、Fox Sports Play App周四凌晨2:45直播） 曼聯贏得歐霸盃冠軍，即獲下季歐聯參賽資格，將帥豪言志在必得。中場桑馬達直言︰「我們應該每季都參戰歐聯，在球會最頂級賽事獻技，故歐霸盃和歐聯入場券對己隊很重要。」不過，紅魔各賽事近十場三勝五和兩負，單計過去十場歐霸盃法定時間六勝四和，和局比例甚高。 阿積士所有戰線近十仗七勝三負，狀態理想，但近六次失去主場之...
2017-05-24
Camping是近年大熱活動，而飲咖啡就是生活日常。南豐紗廠下月會將兩者結合，以《原野•咖啡》為主題舉辦市集，精選本地咖啡及露營用品，讓你即使身處戶外，也可呷一口幽香的手工咖啡，放鬆身心。 文、圖：T...
2017-05-24
3年前奉女成婚的劉愷威和楊冪，在峇里舉行咗個世紀婚禮，其後誕下愛女小糯米，一家三口短暫幸福後，屢傳婚變。日前中午，劉愷威秘帶3歲愛女小糯米及父親劉丹，去睇備受名人紅星追捧的「西貢樓王」傲瀧，老婆楊冪呢...
2017-05-24
港珠澳大橋是中港重要跨境基建，預計今年年底完工，昨天爆出驚人醜聞。廉署採取行動，拘捕土木工程拓展署一個承判商的二十一名職員，懷疑他們涉嫌貪污，偽造石屎檢測的結果。這宗貪污案案情嚴重，當局必須盡快查明，提出補救方法，確保「豆腐渣」工程文化不會入侵香港，否則基建工程安全檢測機制形同虛設，後果極其嚴重，香港或淪為危機四伏的城市。 初步了解，政府外判承建商的實驗室人員，涉以金屬物或強力石屎磚，代替大橋的石屎樣本，偽造測試結果，而承判商高層又向土木工程拓展署呈交虛假的石屎壓力測試報告。 究竟貪污人士是否為求快捷過關，馬虎了事？抑或有人使用劣質石屎，透過虛假檢測，把「不合格」變為「合格...
2017-05-24
一連兩日都有雨，而且昨日雨勢一度頗大，估計今期谷戰場地偏黏，宜留意變化地特佳之馬。然而，香港兩個草地馬場的去水設備一流，所以一季難得跑幾次變化地，在基數太少之下，確定特擅變化地的馬也沒多少匹。因此，今...
2017-05-24