﻿高伯新起孖欠一W上岸

昨晚高伯新憑「紅旗飛將」及「文藝學家」梅開二度，尚欠一場頭馬便及格。至於田泰安憑「情趣」、「合作愉快」及「一道」中三元，最終成為騎師王；而後駒練者呂健威另贏「塑料喜」配合起孖。其餘麥偉利憑「多多勁驥」報捷，第二次在港上陣便開齋。



記者：文傑、亨利



高伯新昨晚憑「紅旗飛將」及「文藝學家」梅開二度，後駒連捷之餘，更捧走蘇特恩盃，而練者季內已累積十五場頭馬，只要多贏一W或三十幾萬元獎金，就可達到馬會的及格要求。



高伯新賽後笑說：「『文藝學家』是我今季最有信心頭馬，皆因上仗取勝姿態太出色，今次賽前有雨，我一度擔心臨場場地太軟，幸好情況不算太差，而且鞍上人潘頓再次發揮出色，結果順利連捷。」而『紅旗飛將』今仗雖然排十二檔，但梁家俊能迅速將其切入內欄，發揮更勝莫雷拉！加上此駒的變化地性能亦佳，結果順利取勝。」



此外，田泰安昨晚成績出色，分別憑「情趣」、「合作愉快」及「一道」贏馬，並且成為騎師王。前駒練者霍利時說：「『情趣』陣上經常走得接近，今次雖然跑以往未贏過的谷草一六五○米，但被編在水準較弱的一組，排二檔也十分有利，加上同場大熱門『辣得很』演出失準，更造就此駒贏得季內第二場頭馬。」



田泰安3W封王



而「合作愉快」練者容天鵬透露：「『合作愉快』有嚴重腳患，差點要退役，多得馬主有耐性，這場頭馬是他應得的，而今仗致勝關鍵是早段能搶出貼欄。此駒在谷草上陣時，情緒較田草穩定，今次亦跑出水準。」



至於憑「一道」食尾胡的呂健威，在較早場次已先贏「塑料喜」，練者表示：「『塑料喜』的馬主非常恨贏，如今總算令我放下心頭大石。此駒有些內在毛病，例如有內閃傾向，以及不願過馬。史卓豐上仗騎後，建議讓牠到谷草一試，而且改用放頭策略，結果終於打開勝門，相信之後還會繼續進步。」



另一方面，新來客串的南非騎師麥偉利，昨晚首度在谷草上陣，結果憑「多多勁驥」開齋，練者苗禮德賽後指，對方在南非曾為他購入的馬匹掄元，而且年輕初來甫到，鬥志必佳，日後會繼續支持。而麥偉利則高興地說：「『多多勁驥』起步不及對手快，但不久已緊上步速，入直路出頭後維持勁勢，力拒對手來犯勝出。我能夠在港客串第二日便贏馬，當然十分高興，即使沒有太大壓力，但畢竟愈早贏馬愈好，希望稍後可以繼續交出好成績。」