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﻿馬場浮世繪——麥偉利踩地有料到

2017-05-25 列印
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  麥偉利昨晚首度在谷草上陣，賽前已表現非常積極，大約六點十五分，他獨自在跑道踩地，預先做足功課，而最終果然有回報，在第三場憑「多多勁驥」打開在港勝門！
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