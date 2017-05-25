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﻿馬場浮世繪——忠心義氣「吉」馬出閘

2017-05-25 列印
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  昨晚第七場賽事，賀廄「忠心義氣」在開閘時向上跳躍，結果「吉」馬出閘，而騎者黃皓楠因早有準備，所以並無大礙，之後自行步返場內，更能為「忠心義氣」解鞍。

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