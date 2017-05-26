﻿張氏理論——退役馬運澳門是良策

每季必有四百多匹馬來港，近年則極多馬未出賽已退役，最新例子是「加州勇將」，半年前排位後退出，無出賽即出局。再有十多匹PPG是跑一場即退役，因為馬會賽例是只可跑一次後換馬。



馬會不介意大家換馬，因為先要將馬運走才可換新馬，如果不運走，每季有四百多匹退役馬，七成是健全下退役，上水雙魚河根本無法收容這麼多的馬。如太多馬匹被無故人道毀滅也是不妙．既然如此香港馬會不妨放鬆政策，准退役馬直接到澳門繼續競賽。當然只有極少數馬主會轉戰澳門，但如果不必飛走到澳紐再回頭來澳門，可節省二三十萬元運費，不少澳門馬主就會主動找這類馬，算是雙贏，澳門可以用較經濟方式增加馬匹，港馬會也解決了每年大量馬匹無路去之難題。



如果由香港直接乘船到澳門，只是半天時間，無時差及氣候問題，就算仍用廿天檢疫期，一兩個月後就可出賽，新馬主可節省不少養馬費。而十多年內，只有一匹「電光火石」是由澳門來港參戰國際後留下服役，因為是同一馬主而剛好中籤。



不少第五班處女馬如「樂家將」及「智能」，都只值香港十幾廿分而算是準繩，可不斷入位，但入位後加分，要贏馬談何容易。這類純種馬之中至中下駟，於水準較次的馬場已是中班馬，如移師澳門可值四五十分，每季可輕易贏一兩場。



十年前老張曾想將九歲的「聚寶駒」轉戰澳門，因為牠仍未老退，後來因心目中的練馬師退休才放棄，幸好「聚寶駒」退役後可保留，於上水留半年後，改到私人騎術學校，仍可安享晚年。



張福元



