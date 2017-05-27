﻿大賽專題——壓軸G1遮打盃 大摩圍攻告東尼

未有馬王選舉之前，哪匹馬勝出公開賽遮打盃，便會獲得「馬王」的榮銜。所以，周日上演的渣打冠軍暨遮打盃有個俗稱，叫做「跑馬王」。如今這場長途大賽雖已無上述性質，惟依舊是高手過招，不減矚目。



自從一九七八年有設馬王選舉，頭四屆當選的馬王，都是該季的遮打盃得主（「祿怡」三連捷；隨後是「奪錦」）。直至一九八二年，馬王選舉才跟遮打盃脫鈎，由囊括打吡和香港金盃卻沒報爭遮打盃的「足球」當選。



一九七九年的遮打盃，最後一次在快活谷上演，路程千八米，只有四駒角逐，「祿怡」輕易擊敗「寶刀」、「奪錦」和「大成功」掄元。所以，今屆比賽有七駒列陣，說多不多，說少也不算太少。畢竟遮打盃向來不是大眾化，而是供精英中的精英華山論劍，自然出馬不怎麼踴躍。



大摩五駒、告東尼兩駒，表面上形勢不複雜，但始終各具本事，難料鹿死誰手。



摩家軍中，以去季打吡盟主「明月千里」評分最高，今季也贏了香港金盃，以及於女皇盃得季軍，近態勇銳，當是爭霸要角。如果場地帶黏軟，更得其所哉。



在路程二千四百米跟遮打盃相同的皇太后紀念盃，昆士蘭打吡冠軍「鷹雄」和巴黎大賽冠軍「喜蓮彩星」分列冠亞。這兩匹四歲馬都在不斷進步，跑大長途比「明月千里」更有根據。就算老牌馬王「威爾頓」，雖然今季首戰贏沙田錦標後便無功，但誰說得準哪天復甦呢？以其底厚，偶有神來之筆並不為奇。



告東尼雙雄，「將男」評分僅比「明月千里」低一分而在平磅賽中佔到一定便宜。這匹二○一四、二○一六年遮打盃得主，季內七戰雖未出頭，但總能在前列歸來，其中六場有獎金可收。衞冕戰對手雖強，勝望尚不致渺茫。「大雄圖」則是進步中的四歲馬，上回皇太后紀念盃跑第三，可視為長力之根據。最後不可不提，上屆「將男」之勝，已為告東尼締下了個人連贏四屆遮打盃的壯舉，至於紀錄能否改寫，當然要問過大摩。



馬場脈搏