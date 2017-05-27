﻿馬場Hot Talk——沙田銀瓶 Size matters

周日沙田馬場之上，那邊廂的國際一級賽渣打冠軍暨遮打盃中，大摩出馬五匹力阻告東尼五連霸的大業，這邊廂的國際三級賽沙田銀瓶，蔡約翰（John Size）亦少有地施馬海戰術五路興兵，對手中雖無東廄戰馬，惟蔡約翰的間接目標同樣是告東尼！事關蔡神仙只要在七月十六日的馬季煞科戰之前，多贏十一場勝仗，便可打破告東尼於○四/○五年度馬季創下的練馬師單季贏九十一W的紀錄！



沙田銀瓶的五匹蔡廄參戰馬，跑田草千二米共進帳十一場勝仗，當中「翩翩」這匹季內五捷馬雖未贏過同程，惟也兩戰兩亞未失Q，蔡家軍在此確大有贏面。而論近績，評分最高的「紅衣醒神」近來兩戰級際賽非冠即亞，若然周日再勝一仗，其當選今季最佳短途馬的本錢又多兩分！



至於上屆亞軍「華恩庭」自三月尾征杜拜歸來，五月初爭主席短途獎只輸個多馬位，同具爭勝能力。



馬場脈搏