﻿常拼常勝1償夙願

史卓豐於剛周三晚停賽復出，即夥拍「塑料喜」贏馬，本周日策騎五駒上陣，他昨日表示季內受連番停賽影響，截至現時為止，頭馬數目跟上季仍相距八場，所以在馬季餘下時間必拼盡。明日沙田賽事，騎者雖然只有五匹座騎，但「常拼常勝」和「幸運七星」近態良好，有機會為他帶來頭馬。



苗廐「常拼常勝」今季除了初出落敗之外，接着上陣九次均取得獎金，卻總與頭馬無緣，明日由史卓豐策騎跑上名的千四米，史卓豐分析該駒機會：「現年四歲的『常拼常勝』雖然尚未贏馬，但陣上演出穩定，就算落敗都所負不遠，未能贏馬只是運氣欠佳。譬如幾仗前由策騎牠出賽初跑千四米，不幸抽得外檔，早段被逼留得稍後，所以才力追不及跑第五。最近幾仗牠繼續受排檔影響，幸好今仗終於抽得一檔，早段可以輕鬆守好位，以及全程慳位競跑，爭勝機會應是近仗最佳一次，希望可以順利取得其首捷。」



幸運七星及鋒而試



姚廐「幸運七星」近期跑沙田千六米連番後上追得接近，周日列陣第三場四班同程，史卓豐說：「我昨（前）日早上過檔策騎此馬在大圈快跳，牠全程走勢輕鬆，目前狀態甚勇。之前幾場牠跑此程已走得很接近，剛戰遇上質素超四班的『智者』亦落後不遠，今仗對手已稍減弱，只要演出再有進步，足以衝擊頭馬，是我另一主要爭分籌碼。」



蔡廐「澳斯卡」復出之後已跑過兩仗，分別跑第三及第四，明日出戰三級賽沙田銀瓶，史卓豐認為有機會收復前失：「以『澳斯卡』上場在一級賽亦走得接近，今仗可受讓頂磅馬『紅衣醒神』五磅，同場亦缺少『幸運如意』和『幸福指數』等最頂級的短途好手，理應可再次走入前列。」



特約記者：文傑



