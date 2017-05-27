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﻿馬場浮世繪——萬人欽佩爭勝主角

2017-05-27 列印
  將於明日賽事進行期間轉播及受注的第八十四屆日本打吡大賽，目前最受注視，被當地傳媒認為將是大熱門的是杜滿萊策騎的「萬人欽佩」。查此駒最近三場全勝，包括在東京競馬場跑打吡途程二千四百米二級賽青葉賞，所以即使排在十八檔，仍然是爭勝主角。

  至於另一匹同為練馬師音無秀孝訓練的「賽黃晶」，排位後抽得一檔則被預計為次熱門。反而日本二千堅尼冠軍「艾恩遺跡」，外間質疑其長力，預計只是第四熱門。
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