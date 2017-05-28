﻿頭號目標——猛闖博你唔信

第四場三班一四○○米。自從533場次在谷草三班一哩沿途望空快跟得第四之後，筆者已認定「猛闖」若採取均速前置跑法，在三班應時刻有實力爭三甲，可是幕後卻打定了減分落班的主意，所以之後兩仗都不放而留，終於上仗成功落四班一擊即中。



既然已出擊得手，今仗「猛闖」重回三班，是否仍有鬥志？局外人當然難說得準，不過以往見過不少例子，都是幕後部署較保守，將夠爭的馬安排減分落班先熱食一仗，之後回升原班再伺機而動。今次「猛闖」回三班排外檔，同場馬房又有「新力威」配布文，估計前駒必定好分，在同場快馬不多之下，只要早段積極搶前切入內疊，有望以均速威力殺入三甲，甚至若場地利前領的話，再下一城也非沒可能，值得一博。



仲達