 Advertisement
  • 2017年5月28日 星期日
  • 30º
  • 54%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——翩翩當銳秤先

2017-05-28 列印
        「翩翩」今季愈跑愈進步，初上三班仍兩度輕勝直路賽，大前仗轉到田草千二，走不利之內疊路段才被「幸運年年」追過，最近兩戰於谷草一千和泥地千二均贏得易，確認四歲PPG精英處大熟黃金期，準繩中見進步。只跑八次里程尚新，今次隔個半月才出，體力相對一批高分馬佔優，排四檔適中，換上硬功之蘇兆輝應合發揮，高班讓磅賽宜秤高此類當銳輕磅馬，田草千二未必最強，但仍屬前列分子。

        「駿皇綵」前仗田草千二走不利之內疊路段仍能勝，再出轉到講究噸位之直路賽，細馬於二班負重磅熱得不值，但受阻後竟能追得接近之季軍，足證三歲自購馬深不可測。今次喜見體重回升，且千二比直路賽更合此類僅逾一千磅之細馬發揮，如見內疊場地有利也可博W。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd