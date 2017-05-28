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﻿Simon Says——幸運年年優勢明顯

2017-05-28 列印
        第四場放頭馬得「平步青雲」及「紅運爵士」，步速會正常偏慢。「新力威」上仗遲追上才鞭長莫及，狀態大勇可收復前失。「軍必勝」長期令人失望，但晨課有點進步，大冷腳可兼顧。「神威敖翔」屬二三班升降機，贏馬一役水準不俗，三班時刻可贏，繼續留意。「猛闖」另一匹勇馬，上仗贏馬水準不俗，仍有接近機會。

        第十場放頭馬有「獅子驄」及「乘勢好運」，步速會正常。「幸運年年」大前仗讓「翩翩」四磅亦輕易取勝，近兩仗外檔弱配未盡發揮，「翩翩」今天跑沙田銀瓶，「幸運年年」優勢顯而易見。「飛龍駒」今季草地千二亦跑得好，近況甚佳，仍有接近機會。「活力小駒」忠心，千二實力高，用十磅仔更好跑，繼續有機會。「乘勢好運」轉倉後愈來愈靚，水準提升亦要兼顧。

文孝
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