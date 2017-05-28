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﻿翠絲過兩關——超凡夢想紅衣醒神

2017-05-28 列印
　　潘明輝出道以來，陣上表現令人連番驚喜，今次不乏實力座騎，相信續有佳績交出。事實上，近期賀賢頻展攻勢，馬房成績持續向好，練者坦言對暫時取得的頭馬數字也滿意，只是對部分季內未勝馬感焦急，很希望能向馬主交代。

        「超凡夢想」上季於三班三捷，雖然今季戰鬥力下降，但始終爛船仍有三斤釘，否則季初也不會在三班上名。今仗無疑同場有很多質新對手，但班利加上減十磅，半冷可敲。幕後支持賀廄多年，練者當然希望贏回一仗，鬥志不用懷疑。

        此外，剛周三莫雷拉交了白卷，今次賽事手握重兵，應該不會再令大家失望吧！「紅衣醒神」上次跑第二，擺明是雷神因為受傷而影響發揮。這匹蔡廄馬今仗與次一級的對手角逐，相信可以收復失地，宜多予一次機會。

珊翠絲
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