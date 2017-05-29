﻿永旺年年爆冷奪瓶 莫雷拉三W封王 明月千里輕鬆捧遮打盃

昨日舉行兩場級際賽，結果一級賽遮打盃由「明月千里」捧走，練者大摩獎金破紀錄。三級賽沙田銀瓶方面，則由沈廄「永旺年年」爆大冷取勝，馬房另與莫雷拉合作憑「綠色勁駒」食頭胡。而莫雷拉之後再為蔡廄「精算八方」及「劍斷浪」建功，三W兼於第八場後提早成為騎師王。其餘韋達憑「快閃的」及「軍必勝」起孖。



大摩昨日在遮打盃五路興兵，結果由布文策騎的「明月千里」大勝，而練者今季總獎金已突破一億四千萬，刷新練馬師一季最高獎金紀錄。布文賽後說：「今仗『明月千里』上場在女皇盃落敗後，我建議大摩讓牠除眼罩出賽，此舉有助馬兒在早段放鬆競跑，結果非常收效，今仗此駒走勢輕鬆，轉彎開始逐步上前，入直路發力即奠定勝局。個人認為『明月千里』跑二千米最合腳法，但今仗證明跑二千四百米亦可勝任，至於之後跑香港盃抑或香港瓶，還是由練馬師大摩決定較佳。」



此外，昨日另一錦標的沙田銀瓶，則由「永旺年年」爆八十九大冷W勝出，練者沈集成在頭場已贏「綠色勁駒」，而前駒馬主張佩珠高興地說：「『永旺年年』今仗負輕磅，賽前找過很多輕磅騎師，但他們都不願策騎，最後才由麥偉利接手，最終能夠取勝實在喜出望外。」



另一方面，蔡約翰和韋達昨日亦起孖，後者憑「快閃的」及「軍必勝」包辦第三口孖寶，練者霍利時透露：「『快閃的』質素不錯，陣上經常走得接近，剛戰跑千四米以一個馬位落第後，騎者韋達強烈建議增程跑千六米，我當然從善如流，而今次賽前對其也信心十足，最終取勝自然不意外，當然牠排九檔出閘卻能迅即進佔內欄，全程走來一步不蝕，實在有點運氣。無論如何，此駒下季四歲將更成熟進步，屆時頭馬陸續有來。」



「軍必勝」練者葉楚航表示：「『軍必勝』的口勁很重，所以之前一直跑千二米加以調校，而由於上仗出閘起擒，今仗特別加配防沙眼罩，因賽前試閘用此配備效果良好。此駒在外地曾贏千六米，今次跑千四跟前走即勝，希望之後繼續進步。」



記者：文傑、亨利