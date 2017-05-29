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﻿馬場浮世繪——步步友榮休昨日歡送

2017-05-29 列印
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  一代馬王「步步友」早前退役，這匹香港歷來最高國際評分的賽駒，在港累積十二場頭馬，包括多項一級賽，總獎金超過六千萬港元。馬會為隆重其事，昨日特別為「步步友」舉行歡送儀式，讓其與廣大馬迷道別，當此駒最後一次在沙田亮相圈巡行時，不少馬迷都到場支持，有的更帶備「步步友」的畫像，可見牠深受愛戴。馬主李福鋆夫人發表感言後，致送「步步友」珍藏馬蹄鐵予馬會主席葉錫安博士，後者回贈「步步友」的珍藏紀念相；而馬會行政總裁應家柏則致送紀念綵帶予「步步友」的練馬師大摩。「步步友」之後將運返其澳洲的出生地頤養天年。
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