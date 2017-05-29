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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——潘明輝連勝仍未斷纜

2017-05-29 列印
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  潘明輝昨日於第九場憑師門的「福愛寶」大熱掄元，回港後至今八次上陣例贏，果然是非一般的十磅仔！而其師父賀賢則指此駒演出穩定兼跑法彈性，今仗縮程千四對手減弱，結果取得季內第二W。
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