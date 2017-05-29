 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉終做番騎師王

2017-05-29 列印
Previous Next

  莫雷拉剛戰無馬贏，但記錄顯示他不會連續兩戰食白果，果然昨日即回復生猛，雖然騎者在兩場級際賽無功，其餘場次卻取得三贏兩位，在第八場賽後已提早成為騎師王，也是繼四月三十日後再度封王，終於沒有令粉絲失望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd