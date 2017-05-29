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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——翩翩搏失蘇兆輝黑面

2017-05-29 列印
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  蘇兆輝昨日應邀來港客串，可惜成績普通，尤其是牌面上最有機會的「翩翩」，在沙田銀瓶姍姍來遲只跑亞軍，難怪賽後騎者返回過磅室時，一直低頭黑面，顯得非常失落！

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