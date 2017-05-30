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﻿閘中尋寶——一本萬利谷閘自動波

2017-05-30 列印
一本萬利
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  第三場四班千二米泥地，容廄「一本萬利」季內首兩戰於泥地賽跑得好，四月尾一仗跑濕慢平平可能是適應問題。本月中配梁家俊試谷閘，早段居後走勢平穩，直路上走外疊自動湧上，跑過幾仗後明顯進步，已屆爭勝水準。今次同場對手平平，已屬機會馬。

  同場賀廄「歡悅星」傷瘉復操後，上周二由潘明輝試千二米泥閘，起步應聲彈出後扣韁居後，直路上居外疊望空沒騎，過終點後餘勢尚好，眼見狀態已及作戰水準，居此組有分量。同場葉廄初出馬「扶搖勁上」試兩課閘後匆匆上陣，惟見欠短途速度且身肥步重，未及水準。

  第六場三班千二米泥地，賀廄「索先生」月中配潘明輝試谷閘，早段起步最快，隨即長韁緊扣留後，沿途走勢暢順，比前更成熟，今仗出戰泥地負輕磅應有優勢。

思力



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