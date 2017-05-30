 Advertisement
  • 2017年5月30日 星期二
  • 30º
  • 69%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——馬會播齊日本安田英法打吡

2017-05-30 列印
  今個周六與周日，英國、日本與法國分別都有舉世矚目的大戰上演，先有星期六晚上的英國葉森打吡大賽日，翌日沙田馬場跑過第四場賽事後，日本的東京競馬場就上演第六十七屆安田紀念賽，及至當晚稍後時間，法國尚蒂伊馬場就會舉行打吡大賽，認真目不暇給。香港馬會已安排好轉播受注，將上述三項馬壇盛事全部呈送馬迷眼前，其中周六晚的葉森打吡賽日，更會一口氣受注彼邦六場賽事，馬匹排位於周五公布。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd