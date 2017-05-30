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﻿馬場浮世繪——告東尼赴日明晚未能督師

2017-05-30 列印
  今屆安田紀念賽，香港方面有東廄「美麗大師」與蔡廄「詠彩繽紛」參戰，兩駒於上星期已抵達日本，一直在白井市中央競馬會競騎學校接受檢疫並操練備戰，昨日為檢疫期的最後一天，「美麗大師」在操練跑道上慢跳，「詠彩繽紛」則依然是慢踱磨刀，並已於午間雙雙被運往東京競馬場，明日開始會在這比賽場地的跑道上操練以適應環境，告東尼亦已定於明日啟程前往當地，親自監督「美麗大師」賽前的最後操練，因此會缺席明晚的沙田泥賽。



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