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﻿馬場浮世繪——魯柏軒下季任蘇保羅副手

2017-05-30 列印
  蘇保羅向傳媒證實，現任方嘉柏馬房騎馬人的前騎師魯柏軒，來季將會出任其馬房副練，取代伍鵬志轉任蔡約翰副手的空缺。蘇保羅表示魯柏軒掛靴後，在方廄已工作多年，今年三月曾跟隨「誰可拼」遠征杜拜，工作經驗甚豐富，下季定可以為自己馬房作出貢獻。





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