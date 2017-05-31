﻿勝在有方——金地飛客後上再贏

「金地飛客」最近轉到泥地千二米原來威力更強，前仗於五班負重，能以終極時速22秒37衝過新近能狂勝之「飛霞」，末段比同晚四班頭馬「開心旅程」快逾半秒，屬出色頭馬。所以上班仍看好，於不利追之濕慢泥地再次以22秒5之強橫後勁克服劣勢而衝贏，末段比三班亞軍「仁愛之星」快了0.39秒，確認找到最佳出路。今次休了個多月等首本路程才再出，體重僅微跌，換上祈普敦只多負八磅，快馬多有助後上再建功。



「飛霞」剛戰排外檔，段段快開下，總時間比三班頭馬「仁愛之星」快了0.03秒，難怪可拋離馬群，應具四班爭勝水準。今上班少負十九磅，雖然內側快馬多，如能切入二疊可跟前駒串成翻版Q。



方駿暉



