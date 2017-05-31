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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——榮冠大道狀態到位

2017-05-31 列印
  第一場放頭馬得「騂龍」及「有智者」，步速不會快。「榮冠大道」季尾狀態來到，近課接連見靚，今負輕磅守好位，有權爆。「好腳頭」狀態甚勇，晨課充滿活力，必乘勇再拼。「騂龍」有班底，磅重則位望較高。「大步走」馬如其名，均速馬愈長愈好，今仗位置機會較高。

  第二場前置馬有「非凡者」、「好性格」及「活潑飛揚」，步速會正常偏快。「滿貫中環」十五戰全無表現，但近期晨課進步不少，韋達試準兩課，有力再為葉楚航贏馬。「友歡笑」難得季尾狀態不俗，趁對手實力平平，又有偷襲機會。「四平八穩」馬如其名，五班必有優勢，用巫顯東位置機會較高。「好性格」狀態不差，超輕磅亦有接近機會。

文孝
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