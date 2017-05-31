﻿翠絲過兩關——好性格鬥志高昂

姚廄「好性格」算是一匹質新馬，上陣以來表現平平，但也曾交出接近走勢，可惜多跑之下，經常近而無大威脅，如今評分淪落至接近淘汰邊緣！輝哥仍安排馬兒上陣，相信是甚有把握不會再被減分，否則真的有機會跌破低點，隨時被踢出局。



當然，若馬兒真的毫無能力，那麼早點退役，其實未嘗不是好事，但「好性格」只得四歲，里程尚未見盡，加上過往曾展現競爭能力，相信幕後也不甘心就此退去。今次回師唯一上名的泥地千八米，負超輕磅又排好檔，誠是搏殺黃金機會，實在沒有保留理由，輝哥也表示會全力一戰。



另外想博第五場「超然」，原因是牠早前在三班跑泥地已走光，其後不時遇上意外致敗，根本不能作準。今賽前操練充足，健康亦正常，加上同場快馬甚多，現居四班絕對可以一博！



珊翠絲