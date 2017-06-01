﻿潘明輝連勝未斷纜

昨晚舉行季內最後一次全泥地夜賽，潘明輝憑「好性格」及「歡悅星」起孖，連勝紀錄至今仍未斷纜。至於祈普敦則贏「靚加加」及「金地飛客」，同樣梅開二度。不過，以上兩人在騎師王最終都不敵莫雷拉，他憑一冠一亞兩季封王。其餘高伯新憑「歡樂一生」取得今季第十六W，正式上岸。此外，杜利萊尾場犯規，罰停賽兩日。



昨晚潘明輝首度在泥地夜賽上陣，並且騎足八場，結果憑「好性格」及「歡悅星」包辦第二口孖寶，而本身在泥地已累積六場頭馬，表現十分出色。至於前駒今仗打開勝利之門，練者姚本輝透露：「三周前我已找賀賢商量，希望潘明輝能為『好性格』效力，矛頭一早指向今場，其實搵潘明輝一定好過莫雷拉，因為後者太忙了。」



至於潘明輝的師父賀賢則表示：「『歡悅星』過往跑泥地經常欠運落第，但我從不懷疑其場地性能，今次賽前對牠亦有信心，只要鞍上人潘明輝依足策騎指示發揮，應屬爭勝分子，如今取勝乃正常賽果。潘明輝聽教聽話，平日工作也努力，但仍要一段長時間鍛煉及吸收經驗，才能成才。」



此外，祈普敦昨晚亦梅開二度，他憑「靚加加」及「金地飛客」包辦第四口孖寶，前駒練者大摩指：「『靚加加』曾經令我極度失望，因為屢拼不出頭，但今次改用羊毛面箍效果良好，同時適應泥地跑道，總算成功出頭。」



而「金地飛客」今仗取得三連捷，練者蘇保羅說：「『金地飛客』今仗較上場多負八磅，幸好本身不斷進步，而且今仗早段步速夠快，有利牠直路後追，順利取得三連捷。此駒跑泥地賽後上力特強，是四班版的『巴基之星』，下季將增程跑一六五○米。」



另一方面，高伯新憑「歡樂一生」取得今季第十六場頭馬，正式上岸。練者賽後高興地說：「『歡樂一生』早前跑幾場泥地短途賽均走得接近，只是遇上意外和實力更強對手，才未能交出頭馬，今次休夠再跑，體力狀態不成疑問，且鞍上人黃皓楠早段將座騎搶佔內欄位置，不讓對手貼欄，結果愈走愈順，人馬表現都出色，至於季內會否再跑，要視乎賽後狀態而定。」



記者：文傑、亨利