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﻿馬場浮世繪——高伯新正式及格最歡樂

2017-06-01 列印
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  高伯新昨晚賽前已累積十五W，加上獎金，其實已經及格，但能夠贏夠十六場，名正言順當然更好，結果他在第六場憑「歡樂一生」贏馬，宣告正式達標，賽後自然笑得燦爛！

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