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﻿馬場浮世繪——蘇保羅又靠飛客破悶局

2017-06-01 列印
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  蘇保羅自上月二十三日憑「金地飛客」贏馬，之後一直守齋，昨晚此駒又上征途，結果順利為練者打破悶局。事實上，這匹四歲馬轉戰泥地後表現大躍進，至今已經三捷。

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