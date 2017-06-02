﻿積極皇續顯潛能

剛過去的周三晚全泥賽事，郭能僅得三匹座騎，結果「都靈明珠」和「旺財生暉」俱入三甲，成績並不算差。周日賽事，郭能手上的爭勝籌碼大增，除頭場新馬賽事作壁上觀，其後九場都有份披甲，而且多匹屬牌面馬，有望連場數胡。昨晨郭能收操後透露，第九場「積極皇」與尾場「金剛之星」近績及狀態都好，爭勝機會較樂觀。



今季新馬「積極皇」自開操以來，一直都由郭能主課，一月尾初一出即勝那役亦是由他操刀，上仗只因為停賽關係，故才由李寶利經手贏馬。惟復課後，這匹姚廄馬的所有快跳及試閘，已復由郭能一手包辦，周日再攻一千米直路賽，郭能分析︰「『積極皇』早熟兼進度甚佳，故年僅三歲表現已十分穩定。前仗牠跑千二米落敗，只因初次增程而未能即時適應，不足以反映實力，所以上場回師一千米即能補中，我絕不意外。賽後馬兒操練正常，兩周前試大閘更輕易掄元，狀態及成熟程度續有進步。今次牠升上三班雖要面對實力較強的對手，但負磅驟減十一磅形勢不差，相信屆時會有再進一步的表現，可望再贏一場。」



沈廄「金剛之星」季內兩度在郭能胯下上名，周日人馬重逢角逐三班千四，騎者說︰「之前我夥拍『金剛之星』出賽時都欠一點運氣，分別遇上實力較強的『龍船』和『獅子驄』，即使力拼亦未能開齋。但牠畢竟是首季服役，日後應有進步，今仗排在十一檔起步，形勢上是稍為不利，但馬兒的前速不太慢，只要早段可及早搶佔到較有利的位置，避免蝕位太多，『金剛之星』今次應有望贏得在港首捷。」



郭能最後提到，第六場姚廄「我的禮物」來港時評分太高，難有競爭能力，不過經連敗多場後，評分已下調了逾廿分，上仗降至四班賽即使跑稍為嫌短的谷草千二，仍可後上接近，走勢明顯進步，周日增程出戰千四應更合發揮，有望可走得更加接近。



特約記者：文傑