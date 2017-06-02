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﻿馬場浮世繪——韋紀力為友情搏盡安荃

2017-06-02 列印
   由於莫雷拉和潘頓周日都在日本角逐安田紀念，再加上目前正有多位騎師停賽或養傷，馬會遂再次邀來韋紀力來港客串一日。這位澳洲好手季內已曾在港客串過七個賽馬天，其中五日都傳捷報，即使無馬贏的兩次，亦有座騎上名，客串成績極佳。周日韋紀力的六匹座騎中，「深愛」、「幸福加數」和「安荃」都屬牌面馬，特別值得留意是第五場的「安荃」，因為韋紀力與馬主私交甚篤，再加上是場屬盃賽場合，鬥志必堅。





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