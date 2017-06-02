﻿馬場浮世繪——范高爾子嗣葉森成大熱

離岸人民幣（CNH）拆續高企，本港銀行紛紛上調定存息率，實行高息搶人幣，當中渣打把人民幣半年及1年定存息率，一律調高至4.4厘，中銀香港1個月人民幣定期年息亦加至4厘。 本港離岸人民幣拆息經過一輪狂飆後，昨升勢稍為緩和，但隔夜拆息定盤價仍高達42.8厘，較上日抽升接近22厘。 拆息狂升，大行亦要加存息搶人幣。渣打6個月及一年期人民幣定存息率由3.5厘及3.8厘，劃一上調至4.4厘，起存金額為10萬港元，惟只限新資金開戶。而中銀香港一個月人民幣定期年利率加至4厘，由即日起選用綜合理財服務的個人銀行客戶，通過網上銀行或手機銀行，以一萬元人民幣或以上開立一個月定期存款。 ...

2017-06-02