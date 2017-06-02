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﻿馬場浮世繪——范高爾子嗣葉森成大熱

2017-06-02 列印
  將於香港時間明晚舉行的英國葉森打吡大賽，練馬師高仕登、騎師戴圖理，以及馬主A. Oppenheimer的鐵三角組合，將以「金庫神偷」攜手爭標，有望可重溫二○一五年憑「金號角」稱王的好夢。

  「金庫神偷」是出自歐洲不敗馬王「范高爾」的新星，兩歲時取得全勝佳績，而今仗雖是於四月份的延遲階段才報名參戰，但仍被英國外圍列為四倍半大熱。

  高仕登表示對「金庫神偷」出戰二千四百米的長力充滿信心，否則不會為牠報爭葉森打吡這場經典大賽，之前只因為怕場地太過軟爛，才棄戰東帝錦標，惟馬匹的進度無受影響。「金庫神偷」本周二在葉森馬場快跳，高仕登對其表現大表滿意，並相信屆時馬匹將能以佳態出戰。



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