﻿張氏理論——打吡不如打比

理論上只有達官貴人才可入會員席看打吡，星期三及周末都無分別。雖然有不少英國上班人士會放假一日入公眾席，問題是跑星期三很多人在上班，無可能看到電視，因為英國不是澳洲，在墨爾本盃日維多利亞省是放假的，其他州的公務員竟可暫停工作而看電視轉播。
談到打比一名詞，港馬會選用打吡而不是打比，實是太不必，真是矯枉過正，因為反正是音譯，「比」比「吡」通用得多，後者於電腦出版時要加工，費時失事。
張福元
一名初為人父貨車司機，因捲入交通意外須賠償兩萬元，向財務公司借貸，妻子發現欠債後與他吵架，並奪門離去；貨車司機誤以為妻子會離婚，一時失控，在家中開煤氣自製「毒氣室」，抱著三個月大兒子企圖同歸於盡。幸好...
2017-06-02
華潤集團前董事長宋林貪污受賄案昨日宣判，法院判處宋林兩項罪名成立合共判監十四年，罰款四百萬元人民幣。 宋林貪污受賄案昨日在廣州市中級人民法院一審宣判，法院查明：宋林在二○○四至二○一三年，利用華潤創業總經理、華潤萬家董事長、華潤集團總經理及董事長等職務便利，以領取華潤創業認股權、在下屬公司報銷個人費用等方式，侵吞公款約九百七十四萬元人民幣；宋林亦利用出任華潤集團總經理、董事長職務之便，為他人在項目合作、投資入股、職務調整等事項上謀取利益，非法收受逾二千三百三十二萬元人民幣財物。 法院認為，宋林身為國家工作人員，以權謀私非法佔有公共財物、收受他人財物，且數額特別巨大，...
2017-06-02
全球氣候暖化，兩極融冰速度加快，科學家發現南極拉森冰架裂縫延伸十六公里，估計將來有可能分裂成一座巨型冰山。美國總統特朗普競選時表明，會退出奧巴馬簽署的《巴黎協定》，他周三在社交網站指，會在昨午三時（本港時間今日凌晨三時），公佈是否退出協定。 各國不斷排放溫室氣體加劇全球暖化，科學家發現南極拉森冰架裂縫延伸十六公里，且明顯右轉，前端距離冰架邊緣只有十三公里，估計距離冰架斷裂成冰山時間不遠。 威爾士斯旺西大學艾德里安拉克曼教授指出，該冰架過往曾兩度斷裂，若再次斷裂不但令體冰架面積縮減一成，將來亦可能再次斷裂，甚至出現南極半島有分解情況。 特朗普競選期間，數次公開質疑氣候...
2017-06-02
二手紛錄用家入市個案，中原分行經理蔡偉傑表示，屯門豫豐花園1座中層A室，面積361方呎，2房間隔，以410萬元沽出，呎價11357元。買家是區內年輕上車客，原業主於14年以280萬元買入單位，帳面獲利...
2017-06-02
離岸人民幣（CNH）拆續高企，本港銀行紛紛上調定存息率，實行高息搶人幣，當中渣打把人民幣半年及1年定存息率，一律調高至4.4厘，中銀香港1個月人民幣定期年息亦加至4厘。 本港離岸人民幣拆息經過一輪狂飆後，昨升勢稍為緩和，但隔夜拆息定盤價仍高達42.8厘，較上日抽升接近22厘。 拆息狂升，大行亦要加存息搶人幣。渣打6個月及一年期人民幣定存息率由3.5厘及3.8厘，劃一上調至4.4厘，起存金額為10萬港元，惟只限新資金開戶。而中銀香港一個月人民幣定期年利率加至4厘，由即日起選用綜合理財服務的個人銀行客戶，通過網上銀行或手機銀行，以一萬元人民幣或以上開立一個月定期存款。 ...
2017-06-02
法國教練迪甘斯稱視今晚主場對巴拉圭的友賽，為應付接下來對瑞典的世界盃外圍賽最佳練兵場。高盧雄雞的基沙文、保羅普巴和新星基利安麥巴比等球星力求在國家隊騷料，該隊戰意和實力俱比近四戰三敗的巴拉圭為佳，熱捧主勝。（香港時間周六凌晨3:00開賽） 高盧雄雞暫居世盃歐洲區外圍賽A組居榜首，但為應付接著作客次名瑞典的關鍵戰，今次征召一眾當打球星出戰。除中前場基沙文等人，他們後防也有阿仙奴中堅哥斯尼，三線人才濟濟，教頭迪甘斯視今場友賽為備戰重要一戰：「我們希望球員可以把狀態回到最高水平。因為瑞典是我們出線的最大敵人。」 無獨有偶，高盧雄雞的基沙文和基利安麥巴比目前皆轉會傳聞纏身，...
2017-06-02
近年電視機發展極快，3D、曲屏、4K以及HDR等新規格陸續面世，早前Samsung推出的旗艦級電視更以光纖連接（Invisible Connection），將屏幕以及連接各種裝置的主機拆開，方便將線路...
2017-06-02
張孝全係兩岸三地最炙手可熱嘅男演員，因為Man中帶Shy，靚仔又戇直，唔知幾時開始有「國民老公」美譽。喂，香港張太們有福嘞，因為全全正喺香港拍緊福斯傳媒集團（FOX）投資、劉德華監製嘅劇集《香港華爾街...
2017-06-02
立法會昨天討論一項由非建制派議員提出的議案，要求本港向廣東省購買東江水時，由一直採用的「統包總額」協議改為「按量收費」，以免香港在用不完供水時，傾倒入海，議案最終被否決。議員表決的結果如何，議案都不具約束力，即不會左右現行的政策，但從正反兩派議員的發言，可讓公眾正視香港食水問題，為未來做好準備。 現行港粵雙方簽訂的東江水協議，是以購買一個總量計價，香港是否用盡，廣東省都要履行供應責任，好處是穩定，即使本地水塘乾涸，港人無後顧之憂；但當香港雨量比正常多，過多的東江水會傾倒入海，造成浪費。非建制派議員提出按量供應，表面上合理，其實不然。 技術而言，按量供水涉及更多人手控制，較為...
2017-06-02
剛過去的周三晚全泥賽事，郭能僅得三匹座騎，結果「都靈明珠」和「旺財生暉」俱入三甲，成績並不算差。周日賽事，郭能手上的爭勝籌碼大增，除頭場新馬賽事作壁上觀，其後九場都有份披甲，而且多匹屬牌面馬，有望連場...
2017-06-02