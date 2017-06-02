﻿張氏理論——打吡不如打比

今日於英國跑橡樹大賽，即三歲雌馬一哩半經典賽，當然是於葉森馬場作賽了，傳統上這場橡樹是於打吡後三天的星期六舉行，而打吡有二百年都是於六月第一個星期三跑的，但這傳統經不起時代及社會改變。本世紀初為了有較多人入場，及更多人可於家中看電視，打吡由星期三改為星期六，取代橡樹之原來日子，而橡樹大賽改早一天於星期五作賽，一連跑兩天，總比兩賽日相隔三天好。



理論上只有達官貴人才可入會員席看打吡，星期三及周末都無分別。雖然有不少英國上班人士會放假一日入公眾席，問題是跑星期三很多人在上班，無可能看到電視，因為英國不是澳洲，在墨爾本盃日維多利亞省是放假的，其他州的公務員竟可暫停工作而看電視轉播。



談到打比一名詞，港馬會選用打吡而不是打比，實是太不必，真是矯枉過正，因為反正是音譯，「比」比「吡」通用得多，後者於電腦出版時要加工，費時失事。



張福元